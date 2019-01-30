Bahçeli, TBMM başkanlığı için AK Parti’nin adayını destekleyeceklerini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “AK Parti Meclis başkanı adayı olarak kimi takdim ederse MHP o adaya Meclis’te destek verecektir. Bunun A’sı, B’si, kişisi, ötesi yoktur. Bu kadar net ifade ediyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’yi Seçim Koordinasyon Merkezi’nde ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Yaklaşık 61 gün sonra önemli bir seçim gerçekleşecektir. Mahalli idareler seçimleri geçmişte her dönem önemlidir, anlamlıdır. Ancak bu seçim daha farklı bir önem taşımakta. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin uygulanabilirliğini sürekli kılmak, faaliyetlerini yoğunlaştırmak, Türkiye’nin sorunlarının çözümünde kararlı olmalarını sağlamak mahalli idareler seçimiyle millet iradesi nezdinde bir kez daha test edilecektir. Bu test sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi çok daha güçlü, kalıcı, istikrar sağlayıcı bir yönetim şekli olacaktır” diye konuştu. "MHP ve AK Parti gönül birliğiyle hareket etmektedir"

Siyasi partilere yerel seçimlerde başarılar dileyen Bahçeli, “MHP ve AK Parti bu seçimde de bir gönül birliği, sağduyu birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız Özhaseki’dir. Milliyetçi camia, bütün kurum ve kuruluşlarıyla, davasına gönül vermiş arkadaşlarıyla Özhaseki’nin etrafında kenetlenerek çalışmalarını sürdürecektir. İnanıyorum ki 1 Nisan aynı zamanda Türkiye’de mahalli idareler seçimlerinin başarısıyla sonuçlanırken Ankara da değerli bir yönetime kavuşarak Özhaseki’nin başkanlığında güzel hizmet sürecini sürdürecektir” şeklinde konuştu.

"Binali Yıldırım çok sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur"

Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Meclis Başkanımız Cumhur İttifakı anlayışı içinde AK Parti yönetimi ve Cumhurbaşkanının desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak sunulmuştur. Bu çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak adaylıklarla ilgili müracaatı kesinleşmediği bir süreç doğmadan bazı çevreler geçmişteki alışkanlıklarla hem adayı hem seçimleri şaibe altında bırakabilecek söylemlerle başta televizyonlarda düzenlenen bazı toplantılarla bir kara propaganda içine girmişlerdir. Dünkü Meclis Başkanımızın televizyon konuşmasında çok sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur. ‘18 Şubat’ta adaylık müracaatım yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimden istifa edeceğim ve belediye başkanlığı çalışmalarıma hız vereceğim’ ifadelerini kullandı. Faziletli ve erdemli bir davranıştır. Çok propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir. Onun için bu düşüncesine hep birlikte saygı duymalıyız. Şubat’ın 18’inde Meclis Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görevini sürdürebilmesi için gerekli olan hukuki adımı atmış ve Meclis Başkanlığı sorumluluğunu yine bir başka kardeşimizin yönetimine bırakabileceği anlayışını ortaya koymuştur.”