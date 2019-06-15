Bahçeli: Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kuşatma altında

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD yönetimi, Meksika'dan Çin'e, Türkiye'den Venezuela'ya, İran'dan Rusya'ya, hatta bazı Avrupa ülkelerine kadar pek çok ülkeyle ekonomik gerilim ve siyasi sorun içindedir. Trump ölçüyü çoktan kaçırmıştır. Dilinin ayarı bozulduğundan, siyasi dengesi kaybolduğundan dünya için bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Katıldığı bir Davos Zirvesi'nde 'Önce Amerika' çıkışıyla serbest ticaret mantığına, çoklu ittifak ve ilişki ağlarına fikren ve fiilen hasar vermiştir. Dünya üzerinde korumacılık duvarları yükselmektedir. Küreselleşme yargılanmakta, tasfiye işlemleri hızla sürmektedir. Dünya güvensizliğe teslim edilmiştir. Ortadoğu'dan sonra yeni güç mücadelesinin adresi Pasifik olmuştur. Çin'in siyasi ve ekonomik yükselişi küresel dengeleri değiştirirken, ABD'nin buna korumacılık kalkanıyla cevap vermesi, doların irtifa kaybı, insan hakları ve ahlaki kazanımların birer birer erimeye terki alarm zillerini çoktan çalmıştır" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ ÇOK CİDDİ BİR EKONOMİK KUŞATMA ALTINDADIR"

Bahçeli, “Kredi ve derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu dün itibariyle BA3'ten B1'e haksız ve yersiz bir şekilde indirmiştir. Bu not indiriminin siyasi olmasının yanında, Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır. Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kuşatma altındadır. Süreç bütün ağırlığıyla devam etmektedir. Buna rağmen, Mayıs ayı ihracatımız rekor kırarak yüzde 11,46 oranında bir artışla 16,8 milyar dolar olmuştur. Ekonomideki dengeleme süreci ve ihracat temelli politikalarla cari açığın düşüşü de devam etmektedir. Hükümet tarafından uygulamaya başlanan İvme Finansman Paketi ile Ekonomi Değer Kredi Paketi bilhassa reel sektörümüz için can suyu niteliğinde girişimler olup desteklenmesi ve yaşatılması mutlaka sağlanmalıdır. Yapısal reformlar arasında yer alan yargı reformu strateji belgesi ise bize göre müspet ve yerinde bir hamledir" dedi.

"BİRİZ, BERABERİZ, HEP BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ"

Bahçeli, “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sabrını test edenler ateşle oynadıklarını anlamalıdır. Umman Körfezi'nde yapılan saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskleri, Ortadoğu'da yoğunlaşan sıkıntılar, terör örgütlerinin kanlı eylemleri ülkemizi doğrudan etkilemektedir. Bölgemizde ve dünyada son zamanlarda seçimler sonrası kazanlar kaynarken, sokaklar kışkırtılmakta, kutuplaşmalar tırmandırılmaktadır. Sudan'dan Cezayir'e, Filistin'den Suriye'ye, Irak'tan diğer pek çok ülkeye kadar ağır sorunlar dünyanın huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Türkiye'yi de bu uçuruma itme sinsilikleri had safhadadır. Bu şartlar altında Haziran ayı sonunda Japonya'da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi daha da önem kazanmıştır. Milli birliğimizi koruyup vatan ve bayrak sevgisiyle meselelere baktığımız sürece hiçbir muhasım unsurun tehdidi ülkemize sökmeyecektir. Bu itibarla biriz, beraberiz, hep birlikte Türk milletiyiz" dedi.