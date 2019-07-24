"21-22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi, Milli Mücadele'nin yol haritasını cümle aleme tebliğ etmiştir. Milletin istiklalinin yine milletin azim ve kararı marifetince kurtarılacağı cihanın alnına kazınmış, böylelikle Cumhuriyetin ufuk perdesi aralanmıştır. Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas etapları Ankara'nın bağrında yeşeren, milletin sinesinde yükselen mücadele azmiyle birleşince tutsaklık çiğnenmiş, uşaklık gömülmüş, bağımsızlık bir bayrak gibi milli yüreklerde dalgalanmıştır.

"Türk milleti zorlu vatan coğrafyasında zora ve zorbalara direne direne hayat hakkını muhafazayı başarmış, milli haysiyetini müdafaayı bilmiştir. Tarihin ibret levhaları, milli hafızanın iffet vesikaları bu gerçeğin tebarüz ve temerküzüne başlıca delildir." değerlendirmesinde bulunan Devlet Bahçeli, şunları ifade etti:

23 Temmuz 1919 Çarşamba günü toplanıp 14 gün boyunca devam eden Erzurum Kongresi, '30 Ekim 1918 tarihinde milli sınırlar içinde kalan vatan parçalarının bölünmez, parçalanmaz bir bütün olduğunu' devasa bir kahramanlık şuuruyla beyan etmiştir. Nitekim 1919'un karanlık ve kahredici ortamından 24 Temmuz 1923'ün Lozan şartlarına varıncaya kadar Türk milleti canı pahasına, devleşen iradesiyle, nice fedakarlıkların eşliğinde istiklalini kazanmış, tarihe ve beşeriyetin vicdanına kaydetmiştir."

Lozan'ın sabrın, aklın, duruşun, uyanıklığın, usta bir diplomasinin savaş meydanlarında elde edilen kahramanca mücadeleyle birleşmesi ve bütünleşmesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin mukaddimesi, emperyalist emellere karşı muvaffakiyetidir. Her barış anlaşmasını çağının siyasi iklimine, uluslararası gelişmelerin seyrine göre yorumlamak, çelişki ve tenakuza düşülmesini engelleyecektir. Türk milleti bağımsızlığını Lozan'da tescil ettirmiş, hakimiyet ve egemenlik haklarının tanınmasını Lozan'da sağlamıştır."