Bahçeli'den Pençe Operasyonu mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti olarak Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklediklerini bildirdi.

Bahçeli, Twitter hesabından terörle mücadele ve Pençe Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Terörizmin karanlık hedeflerinin, terör örgütlerinin hain ve hunhar eylemlerinin sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için bir numaralı tehdit olduğuna işaret eden Bahçeli, terörün insanlık için büyük bir musibet, vahim bir felaket olduğunu, dünyanın bu felaketle amasız, aracısız, amansız mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin terörizmin ağır sonuçlarına ciddi ölçüde maruz kaldığını aktaran Bahçeli, bölücü terör örgütlerinin yıllardan beri ülkenin güvenliğini, varlığını, birliğini, milli bekasını kesif şekilde hedef aldığını, terörün beşeri, sosyal ve ekonomik maliyetinin çok fazla olduğunu vurguladı.

Bedeli can vererek, kan dökerek ödenen cennet vatanın, mensubiyeti olmaktan onur duyulan aziz milletin küresel operasyonların, emperyalist komploların, tarihi hesaplaşmaların odağında yer aldığını belirten Bahçeli, Türkiye'nin mücavir bölgelerine terör örgütlerinin alenen yuvalandığını ifade etti.