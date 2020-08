Bahçelievler'de kadın cinayeti! Sevgilisi tarafından bıçaklanan Sevim Sökmensuer hayatını kaybetti

"BU CİNAYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR"

Hayatını kaybeden Sevim Sökmensuer'e komşusu olan Güner Karaoğlu, “ O gün evdeydik. Dışarıdan sesleri duyduk. Evden çıktığımızda öğrendik cinayet işlenmiş ama neticesini sonradan öğrendik. Bu evde daha önce iki bayan yaşıyordu. Sonra 6 ay önce yanlarına bir erkek geldi. Sonra onların birbirlerini bıçakladığını öğrendik. Bayanın öldüğünü duyduk. O bıçaklayan da kaçmış. Taksi durağının orada yığılmış kalmış. Hastaneye kaldırılmış. Şu anda yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Bayan da hayatını kaybetti. Bu cinayetlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Her gün her yerden kadın cinayetlerini duyuyoruz. Artık bunları duymak istemiyoruz. O anı duymadık ama o andan sonrasına şahit olduk. O an hiç ses de duyulmadı. Diğer komşularla da konuştuk. En ufak bir ses bile duyulmadı. Birbirlerini herhalde kavga esnasında bıçaklayarak yaralamışlar. Biri vefat etti diğeri de yaralı" dedi. (DHA / İHA)