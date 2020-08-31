Bahçelievler'de kadın cinayeti! Sevgilisi tarafından bıçaklanan Sevim Sökmensuer hayatını kaybetti

Olay, Cuma Günü 18.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Gamsız Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Orhan Aktaş, kız kardeşiyle birlikte yaşayan Sevim Sökmensuer'in (37) evine geldi. Aktaş ve Sökmensuer evde bir süre sözlü olarak tartıştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Aktaş mutfaktan aldığı bıçakla Sökmensuer'i bıçakladı. Kavgada Aktaş da yaralandı.

Komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sökmensuer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Orhan Aktaş ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aktaş'ın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerden sonra Sevim Sökmensuer'in cenazesi önce İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi defnedilmek üzere memleketi Afyon'a götürüldü.