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Bahçelievler'de 'pes' dedirten hırsızlık: Polisin kimlik sorgulama cihazını çaldılar!

14.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de 26 Ağustos'ta pes dedirten bir hırsızlık olayı meydana geldi. Polis memurunun evine giren hırsızlar oyun konsolu, elektrik süpürgesi, kol saatleri, fön makinesi ve uydu alıcının yanında o sırada evde bulunan kimlik sorgulama cihazını da çaldı. Güvenlik güçleri, polis memurunun evine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen Barış G.'yi önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Pes dedirten hırsızlık olayı, Bahçelievler'de 26 Ağustos 2022 tarihinde, polis memuru Serkan K.'nin evinde meydana geldi. Hırsızlar polis memuru Serkan K.'nın evinde bulunan kimlik sorgulama cihazı ile oyun konsolu, elektrik süpürgesi, kol saatleri, fön makinesi ve uydu alıcıyı alarak kaçtı.

KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Polis memurunun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İki kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin kaçarlarken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis bu görüntüleri kullanarak kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Barış G.'yi önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı.

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ESKİ SABIKALI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Barış G.'nin daha önceden 22 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sonucu şüphelinin iki motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Hırsızlığa katılan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(DHA)

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Bahçelievler hırsızlık
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