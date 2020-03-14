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  4. Bahçelievler'de silahlı çatışma! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bahçelievler'de silahlı çatışma! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 17:40 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de sokakta iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlarını çeken iki kişi birbirini yaraladı.

Bahçelievler'de silahlı çatışma! Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek davası olan iki kişi, Sümbül Sokak'ta bir süre tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce iki taraf da yanlarında bulundurdukları silahları çekerek ateşledi. Taraflardan biri karnından yaralanırken diğeri de ayağına isabet eden mermi ile yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan iki kişi, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvururken, sokakta inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler silahlı çatışma

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