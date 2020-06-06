Bahçelievler'de sokak ortasında bıçaklı kavga dehşeti

Olay, Yenibosna Merkez Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde yaşandı. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

BIÇAKLA YARALANDILAR

Kavgada Talip Çalar ve ismi öğrenilemeyen Pakistan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan Talip Çalar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bölgede çalışma yapan ekipler, Pakistan uyruklu Tayyib Rahman ile Muhammed Tenvir'i gözaltına aldı. (DHA)

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