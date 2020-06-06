HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçelievler'de sokak ortasında bıçaklı kavga dehşeti

Bahçelievler'de sokak ortasında bıçaklı kavga dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 22:05 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de sokak ortasında bıçaklı kavga dehşeti

Olay, Yenibosna Merkez Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde yaşandı. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

BIÇAKLA YARALANDILAR

Kavgada Talip Çalar ve ismi öğrenilemeyen Pakistan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan Talip Çalar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bölgede çalışma yapan ekipler, Pakistan uyruklu Tayyib Rahman ile Muhammed Tenvir'i gözaltına aldı. (DHA)

Bahçelievler'de <a href=bıçaklı kavga: 2 yaralı" />

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
İmamoğlu'na Bakan Kurum'dan cevap: Sen mükellefsinİmamoğlu'na Bakan Kurum'dan cevap: Sen mükellefsin

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Cesetler otomobile sıkıştı

Feci kaza! Cesetler otomobile sıkıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ekonomiye büyük katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ekonomiye büyük katkı

Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Bakan Koca fotoğrafını paylaşıp uyarmıştı! O kişi konuştu

Bakan Koca fotoğrafını paylaşıp uyarmıştı! O kişi konuştu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Diğer Haberler
6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan canlı yayında korkutan deprem sözleri!

Malatya depremi sonrası uzmanından korkutan uyarı

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 669'a yükseldi

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Riva Deresi' yanıtı: Sen mükellefsin

İmamoğlu'na Bakan Kurum'dan cevap: Sen mükellefsin

İstanbul'un göbeğinde dehşet dakikaları

İstanbul'un göbeğinde dehşet dakikaları

Foça'da, tarlada çıkan yangında 40 ton 'buğday' kül oldu

Foça'da, tarlada çıkan yangında 40 ton 'buğday' kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.