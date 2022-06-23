HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçelievler'de korkutan gerginlik! Sokak savaş alanına döndü, özel harekat devreye girdi

Bahçelievler'de korkutan gerginlik! Sokak savaş alanına döndü, özel harekat devreye girdi

23.06.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de geçen hafta babasını kaybettiği öğrenilen Bahattin T., dün akşam saatlerinde sokak ortasında bağırmaya başladı. Çevredeki apartman sakinlerinin tepki göstermesi nedeniyle çıkan kavgada sokak savaş alanına döndü. Kendisini evine kilitleyen Bahattin T., bir süre sonra sinir krizi geçirerek, eşyaları pencereden sokağa fırlattı. Özel hareket polisinin müdahale ettiği olayda, evin kapısı kırılarak Bahattin T. gözaltına aldı. İşte olayın detayları!

Bahçelievler'de korkutan gerginlik! Sokak savaş alanına döndü, özel harekat devreye girdi

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi 15. Sokak'ta dün akşam saatlerinde, isminin Bahattin T. olduğu öğrenilen bir kişi bağırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta babasını kaybettikten sonra, işinden de ayrıldığı ve bunalıma girdiği öne sürülen Bahattin T.'ye, çevredekiler tepki gösterdi. Bazı apartman sakinleri Bahattin T.'ye saldırmaya çalıştı. Evine giren Bahattin T., sinir krizi geçirdi. Evde bulunan televizyon, sandalye, tabak gibi eşyaları pencereden sokağa attı. Bahattin T.'nin eşi ve 3 çocuğu ise komşulara sığındı. Bahattin T. daha sonra balkona çıkıp silahla ateş etti. Bir türlü ikna edilemeyen Bahattin T., özel harekat polisinin müdahalesiyle, evin kapısı kırılarak gözaltına aldı.

1cae3e7a8ce16e3573d8799fb355d604

"KARŞI TARAFTA OTURANLAR SİNİRLENDİRDİ"

Bahattin T.'nin komşusu Şükran Uysal, "Ne varsa aşağı attı. Sandalye tabak ne varsa. İyi bir aile babasıydı. Bir silah patladı, bir el silah sesi ben duydum. Karşı apartmanda oturanların tepkisine sinirlendi" dedi.

7765f736426ad3ec8d87c40055bfc37a

"BEN BUNALIMDAYIM BABAM ÖLDÜ GİBİ ŞEYLER SÖYLEDİ

Bir diğer komşusu Kemal Uysal ise, "Karşı apartmanda oturanlar bağırma dedi. Karşı binada oturanlar 'küfür etme' dedi, olan oldu. Birbirine girdi sopalarla, taşlarla buraya saldırdı. Biz de kapıyı kapattık içeri giremediler. Sonra yukarıdaki ateş etti. Evde ne varsa aşağı attı. Neden sinirlendiği bilmiyoruz. Ortada bir laf var, 'Ben bunalımdayım babam öldü' gibi şeyler söyledi. İşten atılmadı, kendisi çıktı" dedi.

83a27b2f526831feaf2b9319fad4952a

"ÇOCUKLARI KORKTU BEN EVİME ALDIM"

Kapı komşusu, " Bütün eşyaları aşağı attı. Ne televizyonu bıraktı ne başka şeyleri, her şeyi aşağı attı. Sinir krizi geçirdi başa çıkamadık. Babası bir hafta önce öldü. Kapıyı polisler kırdı. 3 çocuğu var biri 2 buçuk yaşında, biri 10 yaşında, biri de 7-8 yaşlarında. Çocuklar korktu ben evime aldım. Karısı ve çocuklarını ben eve aldım. Polisler Bahattin'i alıp götürdüler. Çocukları ve eşi Ümraniye'de şu anda babasının evinde" diye konuştu.

b68d0618f316dde86aec41d672fc080c

Gözaltına alınan Bahattin T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ailesine not bırakıp silah almış! Kayıp üniversiteli Ali Kemal Yüce'den acı haberAilesine not bırakıp silah almış! Kayıp üniversiteli Ali Kemal Yüce'den acı haber
Marmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdıMarmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdı
Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktıIşıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.