Bahçelievler'deki bir evde doğal gaz patlaması! Fatma Mavi hayatını kaybetti

Patlama sabah saat 09.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede, iddialara göre, doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın hemen ardından da dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireye giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

FATMA MAVİ HAYATINI KAYBETTİ

Ardından sağlık ekipleri dairede kiracı olarak tek başına yaşayan 31 yaşındaki Fatma Mavi’ye ilk müdahaleyi yaptı. Medya sektöründe çalışan Fatma Mavi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve bina içinde geniş çaplı bir araştırma yaptı. Fatma Mavi’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerindeki bazı itfaiye yetkilileri patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini söylediler.

'NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI'

Olay yerine gelen ev sahibi Nevin Pekkuru, “Sabah bana telefon geldi evinizde patlama oldu diye. Ben de inanamadım, komşumu arayınca böyle bir olayın olduğunu söylediler. Tek başına yaşıyordu, nişanlıydı, nişanlısından ayrıldığını biliyorum. Kızcağıza çok üzüldüm, çok şeker bir kızdı.” dedi.