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  4. Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde silahlı saldırı! Yaralılar var…

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde silahlı saldırı! Yaralılar var…

31.08.2024 07:44
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Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye çok sayıda özel harekât polisi sevk edilirken olaydan birkaç saat önce de yine Bahçelievler’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri hayatını, 1 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi, acil servisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i hastane polisi, 1', hastane jandarması, 1'i güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis özel harekat ve çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, saldırganları yakalamak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Dün akşam saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne yaşanan olayda, acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1' hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.

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Olaydan birkaç saat önce de yine Bahçelievler’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

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Saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinden kaçarken, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Emniyet, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA-AA)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Bahçelievler silahlı saldırı devlet hastanesi
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