Bahçelievler’de araçta çakmak gazı tüpü patladı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak’ta park halindeki bir otomobilin içindeki 3 kişinin ellerindeki çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlama sonucu araçta bulunanlar yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çeken polis ekipleri araçta inceleme yaptı.
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