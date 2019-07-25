HABER

-BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKME SONUCU CADDEDE DEV ÇUKUR OLUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.  Olay sabaha karşı Yenibosna'daki Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi.

Yılmaz OKUR-Zeki GÜNAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.
Olay sabaha karşı Yenibosna'daki Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ’nin borusu patladı. Çökmeyle birlikkte kaldırımdaki ağaçlar da oluşan dev çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, belediye ekiplerinin çökme ile ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü
-Çöken yoldan görüntü
-Ekiplerin çalışmaları
-Vatandaşlar röp
-Çöken yolun havadan görüntüsü
-Genel ve Detaylar

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
Berberden ilginç hizmet, hem tıraş ediyor hem serinletiyorBerberden ilginç hizmet, hem tıraş ediyor hem serinletiyor
Adana'da Hilton çalışanları greve başladıAdana'da Hilton çalışanları greve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.