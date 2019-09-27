BAHÇELİEVLER'DE VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ (Havadan görüntülerle) 

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL DHA

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası bir çok İstanbullu geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ardından büyük korku yaşayan bir çok vatandaş geceyi park ve bahçelerde geçirdi. Bahçelievler Kuleli parkına gelen vatandaşlardan bazıları çadır kurarken, bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganların üzerinde uyudu. Çok korktuklarını belirten vatandaşların kimi ilk depremden sonra dışarı çıktıklarını söylerken , bazı vatandaşlar da sonrasında yaşanan depremden sonra korkup dışarı çıktıklarını belirtti.

"ÇOK ENDİŞE DUYUYORUM"

Annesiyle birlikte geceyi parkta geçiren Coşkun Kılıçarslan, "Evimizde her hangi bir zarar yok. Deprem ülkemizde bir gerçek. 99 depreminden bu yana ülkede herhangi bir tedbir alınmış mı? Gerçekten bunlar sorgulanması gereken konular. Deprem anında insanların toplanma alanları sağlıklı mı? Deprem sonrası ülke ve İstanbul ekonomisi nasıl etkilenir bunlardan bir vatandaş olarak çok endişe duyuyorum" dedi.