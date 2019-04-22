"Bahçeli'ye yönelik başlatılan kampanya akılları karıştırmıştır"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya dair henüz net bilgilerin gelmediği dakikalarda CHP yöneticileri tarafından başlatılan 'Memnun musun Sayın Bahçeli?' tarzındaki niyeti belli bir kampanya akılları karıştırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, Çubuklu şehit Yener Kırıkcı'nın cenazesinde meydana gelen olaylar ve bu olayların ardından CHP yöneticilerinin yaptığı açıklamalar ile yayımlanan haberlerin Türkiye gündemini bir anda değiştirdiğini belirtti.

"Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırıya dair henüz net bilgilerin gelmediği dakikalarda CHP yöneticileri tarafından başlatılan 'Memnun musun Sayın Bahçeli?' tarzındaki niyeti belli bir kampanya akılları karıştırmıştır." ifadesini kullanan Ataman, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Antalya dönüşü 'Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil' açıklamasını yok sayıp bu olaya dair yaptığı yorumları, dikkat çektiği hususları idrak etmekten yoksun görünenlerin niyetleri ortadadır. Bakmadan gördüğünü söyleyenlerin, dinlemeden anladığını iddia edenlerin konuştuğu her söz, kendi zihinlerindeki kuruntu yahut ortalığı karıştırmak için bilinçli ürettikleri iftiradan başka bir şey değildir." görüşünü aktardı.