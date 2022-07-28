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Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

26.07.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeleri ve terasları süsleme zamanı olan yaz, sonunda geldi. Dış mekân ürünlerinin güneş ışınları ve yağmur gibi hava koşullarına dayanıklı olması oldukça önem taşır. En şık balkon, bahçe ve teraslara sahip mi olmak isteyen biriyseniz doğru yerdesiniz. En modern ve pratik sehpa modellerini dış mekân dekorasyonunu sevenler için araştırdık. Gelin, dış mekanların vazgeçilmezi şık sehpa modellerini beraber inceleyelim.

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

Yaz aylarının vazgeçilmez yeri olan dış mekânlar, günümüzde iç mekânlar kadar şık hâle geliyor. Marin tasarımlardan rattanlara, örme sepetlerden plastik ve pratik sehpalara kadar birçok çeşitteki ürün; dış mekân tasarımına önem veren kişiler ile buluşuyor. Temel eşyaların başında gelen sehpaları, ister ortada ana sehpa olarak isterseniz de koltuk yanında yan sehpa olarak tercih edebilirsiniz. Bahçeniz veya terasınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz dış mekân sehpalarını sizler için derledik. İşte detaylar!

1. Dış mekânda pratik kullanım sağlayan: Siesta Sky Mini Sehpa

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

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Siesta Sky Mini Sehpa, dış mekânların en pratik ürünü olmaya aday bir model olma özelliği taşıyor. 62 x 52 x 9 cm ölçülerine sahip ürün, polipropilen malzemeden üretiliyor. Altı kilogram ağırlığında olan sehpa, üzerinde bulunan delikli yapısı sayesinde kolayca nefes alıyor. Temizlemesi pratik olan ürün, suya dayanıklı olduğu için kullanım kolaylığı sağlıyor. Kullanışlı ve sağlam malzemeden üretilen sehpayı; balkon, bahçe veya terasınızın vazgeçilmez eşyası olarak kullanabilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde istediğiniz yere kolayca taşıyabileceğiniz ürünü incelemenizi öneriyoruz.

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2. Sağlam ve lüks tasarımlı: Buğlem Komple Ağaç Dayanıklı Ahşap Sehpa

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

Tamamı ham ahşaptan üretilen Buğlem Komple Ağaç Dayanıklı Ahşap Sehpa, kaliteli ve dayanıklı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün marangozdan çıkmış sağlam detaylı tasarımı; kalıcı ve yıpranmayan bir ürün arayışında olan kullanıcılar için ömürlük bir ürün olma özelliği taşıyor. Kahverengi, dikdörtgen şeklinde ve 90 x 55 cm ölçülerinde kişiye özel olarak hazırlanan orta sehpayı; dış mekânlarınızda kullanabilirsiniz. Bu sayede balkon, bahçe veya terasınızdaki dekorasyonunuzu en yüksek noktaya taşıyabilirsiniz. Country tarzının en güzel örneği olan bu ürünü çok beğeneceğinize eminiz.

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3. Dekoratif bir aksesuar: Present Time Metal Tasarım Sehpa

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

Çağdaş bir stil olan metal malzeme ve gri rengin buluşmasıyla tasarlanan Present Time Metal Tasarım Sehpa, bahçe ve teras dekorasyonunuza yeni bir soluk getiriyor. Dört ayak üzerine yerleştirilen çubuklu metal levha sayesinde ürün, tam bir sehpa dizaynına kavuşuyor. Dış mekâna ve modern tasarımlı yerlere uygun olan sehpayı, sağlam yapısı ile bank olarak da kullanabiliyorsunuz. Bulunduğu ortamı farklı şekilde göstererek çağın trendlerini yakalayan ürün, bu özelliği ile beğenileri kazanıyor. Çubuklu tasarımı nedeniyle üzerine tepsi ve bardak altlığı koyarak servis yapmanız öneriliyor.

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4. Katlanabilir ve pas tutmayan: FGDSA Amarikan Tarzı Bakır Görünümlü Sehpa

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

FGDSA Amarikan Tarzı Bakır Görünümlü Sehpa, dış mekânlarda rahatlıkla kullanılan ürünlerden bir diğeri. Çapraz taban türüne sahip olan sehpa, katlanıp kaldırılabilir yapıda olmasıyla kolaylık sağlıyor. Uzun yıllar boyunca kullanım vadeden ürün, paslanmaz ve yıpranmaz şekilde tasarlanarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Hem şık hem vintage olarak tasarlanması ve üzerine yapılan nakışlı detaylar sayesinde model, bulunduğu yere otantik ve şık bir hava katıyor. Kendinden desenli ve açılır kapanır özellikte olan sehpayı balkon, teras ya da bahçe gibi dış mekânlarınızda gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

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5. Marin dekorasyona uygun: BESPORTBLE Yuvarlak Küçük Ahşap Sehpa

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

BESPORTBLE Yuvarlak Küçük Ahşap Sehpa, beyaz renkli olup 30 x 32 x 30 cm ölçülerinde tasarlanıyor. Uzun süreli kullanım açısından ve dış mekânlarda tercih edildiği için yüksek kaliteli malzemeden üretiliyor. Sehpanın ahşap ayakları ve yuvarlak üst tabanı, dekoratif açıdan şık bir görünüm sunuyor. İşçilik açısından farklı bir tasarım sunan sehpayı, misafirlerinize çay ve kahve ikramı yaparken kullanabilirsiniz. Sade ama pratik bir yapısı sayesinde istediğiniz yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. "Çok alanım olmasa da ufak bir sehpayla ortamı güzelleştirebilirim." derseniz bu yuvarlak sehpaya mutlaka şans vermelisiniz!

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6. Gold renkli ürünleri sevenlere: FGVBC İki Katlı Tepsi Yan Sehpa

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

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FGVBC İki Katlı Tepsi Yan Sehpa, dekorasyonda gold detayları sevenler ile buluşuyor. Sehpayı yan sehpa olarak istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. İki katlı olan ürünü; küçük atıştırmalık, çay, kahve, telefon ve aksesuar masası olarak kullanabilirsiniz. Ayrılabilir tepsileri sayesinde ürün, tabla servis tepsisi olarak da tercih ediliyor. Ürünün montajını tamamlamak için sehpanın ayaklarını birbirine sabitlemeniz yeterli oluyor. Gold renkli, yuvarlak ve iki katlı sunum ve süs amaçlı kullanılan sehpa sayesinde hayalinizdeki bahçe ya da teras dekorasyonuna kavuşabilirsiniz.

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7. Sağlam ve kullanışlı: Gaojian Taşınabilir Dış Mekân Sehpası

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

Bej renkli, üst yüzeyi ahşap ve ayak detayları metal olan Gaojian Taşınabilir Dış Mekân Sehpası, dış mekânlar için iyi bir alternatif oluyor. Çok yer kaplamayan tasarımı sayesinde ürün, hem balkon hem bahçelerde rahatlıkla kullanılıyor. Üzerine yapacağınız dekoratif dokunuşlarla son derece şık görünen orta sehpayı, ahşap takımlarınızla eşleştirebilirsiniz. Ürünün kalın plaka tasarımı, çizilme ve darbelere karşı dayanıklı şekilde üretiliyor. Çapraz şekilli tabanı ise zemini çizmeden kullanışlı bir kullanım sunuyor. Katlanabilir özelliği sayesinde ürünü her yere taşıyabilir, minimalist tarzı ile en küçük mekânlara bile sığdırabilirsiniz.

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8. Doğal tasarıma sahip: Bysay Vernikli Ahşap Katlanabilir Yuvarlak Bahçe Mutfak Balkon Teras Sehpası

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

Bysay Vernikli Ahşap Katlanabilir Yuvarlak Bahçe Mutfak Balkon Teras Sehpası, 47 x 40 cm ölçülerinde hazırlanarak naturel malzemeden üretiliyor. Vernikli ahşapla hazırlanarak piyasaya sunulan ahşap renkli ve sabit konumlu orta sehpa, diğer ürünlerle dış mekânda uyum içinde kullanılabiliyor. Ahşap şeritlerden oluşturulan ürünün üst yüzeyi, modern bir dizaynın kapılarını aralıyor. Yüksekliği fazla olmayan sehpa; tütsüler ve kitap görünümlü dekoratif objelerle bütünlük sağlıyor. Çok ağır olmadığı için kolay şekilde istenilen yere taşınabilen bu ürüne dış mekân dekorasyonlarınızda yer açmaya ne dersiniz?

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9. Rattan görünüm sevenlere: Rainbow Alaska Bahçe ve Balkon Sehpası

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

Rainbow Alaska Bahçe ve Balkon Sehpası; balkon, teras ve bahçede gönül rahatlığıyla yıpranmadan yıllarca kullanılıyor. Polipropilen malzemeden üretilen model; rattan bir efekte sahip olarak kullanıcılarla buluşuyor. Wide desenli ve demonte şekilde gönderilen sehpa, bej renkli ve sabit plastikten üretiliyor. Tüm bu özellikleri sayesinde piyasada çok fazla tercih ediliyor. Kolay taşınan, rahat temizlenen ve tüm hava şartlarına uygun olan ürün, aynı zamanda UV katkısıyla uzun yıllar boyunca rengini muhafaza ediyor. 90 x 54 cm ölçülerine sahip sehpa, dikdörtgen şekle ve istiflenebilir özelliğe sahip olmasıyla özellikle dış mekân işletmecileri tarafından epey beğeniliyor.

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10. Bohem görünüm sevenlere: IKEA Rattan Antrasit El Yapımı Tabure Sehpa

Bahçenizi ve terasınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için dış mekan sehpası önerileri

IKEA'nın ürünü olan Rattan Antrasit El Yapımı Tabure Sehpa, modern tarzda döşenmiş ve iskandinav stili yansıtan detaylar sunuyor. Siyah renk ayakları ve orta kısmında bulunan rafı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. 36 cm yükseklik ve 16 cm çap ölçülerinde olan yuvarlak ve rattan sehpa ile farklı bir dizayn yakalayabilirsiniz. Ergonomik, şık ve kullanışlı bir şekilde tasarlanan sehpanın sadece ayaklarını montajlayarak ürünü hazır hâle getirebilirsiniz. Sadece dar alanlarda değil, geniş alanlarda da göz dolduran bu sehpayı detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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