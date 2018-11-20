HABER

Bahçesinden patlamamış top mermisi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir kişi, ekim hazırlığı yaptığı bahçesinde Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı sanılan patlamamış top mermisi buldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir kişi, bahçesindeki toprağı ekim için işlediği sırada patlamamış top mermisi buldu.

Alınan bilgiye göre, Yunuslar köyünde yaşayan Abdullah Arlı, bahçesindeki toprağı bellediği sırada sert bir cisimle karşılaştı.

Cismin etrafındaki toprağı temizleyen Arlı, top mermisi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki patlamamış top mermisini, uzman ekiplerin gelmesi için muhafaza altına aldı.

Merminin yaklaşık 100 yıllık olduğu ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Vali Akbıyık'tan Çukurca ziyaretiVali Akbıyık'tan Çukurca ziyareti
1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bahçe Gediz Kütahya top mermisi

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.