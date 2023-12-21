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Bahçesine giren eski eniştesini öldürmüştü... Cinayetin ardından taciz çıktı! 'Benden vazgeçmesi için mesaj attım'

21.12.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de Esma Sezen (43), evinin bahçesine giren eski eniştesi Aydın Ercan'ı (43) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Sezen ifadesinde, "Evin giriş kapısının karşısında bir karartı görünce o yöne ateş ettim. O an ne gördüğümü bilmeden ateş ettim. Jandarma bana söyleyene kadar neye ateş ettiğimi bilmiyordum" dedi. Sezen ayrıca, Ercan'ın kendisini mesaj ve arama yolu ile taciz ettiğini, kendisinden vazgeçmesi için 'Evleniyorum' diye mesaj attığını belirtti. İşte detaylar...

Bahçesine giren eski eniştesini öldürmüştü... Cinayetin ardından taciz çıktı! 'Benden vazgeçmesi için mesaj attım'

Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde oturan Esma Sezen, 2 Aralık gecesi evinin bahçesine giren ablasının eski eşi Aydın Ercan'ı tüfekle vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese gelen ekipler, Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ercan'ın yanında ise tüfek ile el feneri bulundu. Esma Sezen, 'kasten öldürme' suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sezen, ilk ifadesinde evinin bahçe kapısında bir karartı gördüğünü ve yabani hayvan olduğunu düşünüp, av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında jandarma, Esma Sezen'i azmettirdiği iddiasıyla arkadaşı Ali Gürdoğan'ı ve cinayete yardım ettiği iddia edilen Murat Çotuk'u gözaltına aldı. İfadelerinin ardından 2 şüpheli, tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

'AYDIN'A 'EVLENİYORUM' DİYE MESAJ ATMIŞTIM'

Esma Sezen ifadesinde; 2016'da ölen eşi ve Aydın Ercan ile daha önce Orman İşletme Müdürlüğü'nde birlikte çalıştıklarını, eşinin ölümünden sonra Aydın Ercan'ın kendisiyle ilişki kurmak için mesajlar attığını öne sürdü. 1 yıldır mesajlaştıklarını anlatan Sezen, "Olaydan 1 gün önce Aydın Ercan benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Komşular görmesin diye okulun oradaki evime gelmesini söyledim. O akşam evde kimse yoktu. Dışarısı soğuk olduğu için evimde görüşmeyi kabul etmiştim. Söylediği vakitte gelmeyince, 'Geliyor musun' diye mesaj attım. Gece yarısında uyuyakalmıştım, köpeğimin havlama seslerini duyup, dışarı çıktım. Önce yabani hayvan geldiğini düşünüp, torpil yakıp, attım. Köpek havlamaya devam ederken, o arada silah sesi duydum. Ben de eşimin ölmeden önce bana hediye ettiği av tüfeğini aldım. Evin giriş kapısının karşısında bir karartı görünce o yöne ateş ettim. O an ne gördüğümü bilmeden ateş ettim ve ateş ettikten sonra eve geldim. Tüfeği bıraktım. Jandarmaya haber ettim. Jandarma bana söyleyene kadar neye ateş ettiğimi bilmiyordum. Aydın Ercan'ın vurulduğunu o zaman öğrendim. Aydın Ercan yanına niye tüfek aldı, bilmiyorum. Aydın Ercan, mesaj ve arama yolu ile taciz ediyordu. Benden vazgeçmesi için 'Evleniyorum' diye mesaj atmıştım. Olay gecesi de tüm bu mesajlaşmalarımızı konuşmak için evimde görüşmeyi kabul ettim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'OLAY GECESİ EVİMDEN HİÇ ÇIKMADIM'

Murat Çotuk ise Esma Sezen'in arkadaşı olduğunu ancak Aydın Ercan'ın öldürülmesinde bir bağlantısı olmadığını savundu. Çotuk ifadesinde, şunları anlattı:

"Olay gecesi köydeki evimden hiç çıkmadım. Olay gecesi Esma beni arayarak, bir şey vurduğunu söyledi. Ölen Aydın Ercan'ı uzaktan akrabam olması sebebiyle tanırım. Herhangi bir husumetimiz yoktu. 2016 yılında vefat eden eşi, Esma'ya, 'Ben ölünce Aydın kapıya gelirse gerekeni yap' dediğini biliyorum."

'AYDIN'IN KENDİSİNİ RAHATSIZ ETTİĞİNİ BANA SÖYLEMEDİ'

Ali Gürdoğan ise ifadesinde, Esma Sezen ile gönül ilişkisi olduğunu belirterek, "Esma ile benim gönül ilişkim vardır. Olay günü, akşam saatlerinde Esma beni aradı. Kendisine, 'Beni arama çocuklarım var, daha sonra görüşelim' dedim. Sonra gece yarısı tekrar aradı, 'Bir tüfek attım karanlıkta ancak ne olduğunu bilmiyorum yabani hayvan olarak' dedi. İnanmadım sonra içime bir kuşku düştü. Muhtarı arayıp, gidip bakmasını söyledim. Olayın ertesi günü muhtardan Aydın Ercan'ın öldüğünü öğrendim. Esma'nın Aydın ile ilişkisi olup, olmadığını bilmiyorum. Aydın'ın kendisini rahatsız ettiğini bana söylemedi" dedi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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