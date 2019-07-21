Bahçeye dönüştürülen atıl arazi geçim kaynakları olacak

Kaymakamlık ve Belediye tarafından bahçenin kendisine ücretsiz verildiğini ifade eden Tutum, şöyle konuştu:

"Bu arazide önceden ahırlar vardı, hayvanlara bakılıyordu. Buradaki ahırlar yıkıldı ve başka yere taşındı. Burası yaklaşık 2 yıldır kullanılmıyordu. Mayıstan itibaren bahçe yapılması için çalışmalar başlatıldı. Taşlar toplandı, gübreleme yapıldı, bahçenin etrafı kafes telle çevrildi. Kaymakamlık tarafından bizlere fide ve 8 bin 500 liralık damlama sulama sistemi yardımı yapıldı."

- "Meyve ve sebzeler yetişmeye başladı"

Gülcemal Perktaş ise Kaymakamlık ve Belediye sayesinde bahçelerinin olduğunu belirterek, "Bahçemize domates, biber, fasulye ektik. Zamanımızın çoğu burada geçiyor. Sabah ve akşamları gelip sebze ve meyveleri suluyorum. Ürün almaya başladık. Şu an çok memnunuz. Kaymakamımız sağ olsun, var olsun." dedi.

Şahin Toprak da bahçede vakit geçirmenin kendisine iyi geldiğini kaydetti.

