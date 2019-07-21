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Bahçeye dönüştürülen atıl arazi geçim kaynakları olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde atıl arazide oluşturulan hobi bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren vatandaşlar, bunları satarak aile bütçelerine katkı sağlayacak - Damlama sulama sistemiyle ürünlerini sırayla sulayan üreticiler, domates, fasulye, salatalık, karpuz, reyhan, maydanoz ve biber yetiştiriyor - Üretici Ahmet Tutum: - "Burası yaklaşık 2 yıldır kullanılmıyordu. Mayıstan itibaren bahçe yapılması için çalışmalar başlatıldı. Taşlar toplandı, gübreleme yapıldı, bahçenin etrafı kafes telle çevrildi"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde atıl arazide oluşturulan hobi bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren vatandaşlar, bunların satışından elde edecekleri gelirle aile bütçelerine katkı sunacak.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle 94 Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arazide oluşturulan hobi bahçesinde 60 aile, kendilerine ücretsiz tahsis edilen alanda organik sebze ve meyve üretiyor.

Günün büyük bölümünü bahçede geçiren vatandaşlar, daha önce atıl durumdaki arazide şimdilerde domates, fasulye, salatalık, karpuz, reyhan, maydanoz ve biber yetiştiriyor.

Damlama sulama sistemiyle ürünlerini sırayla sulayan üreticiler, hasat zamanı elde edecekleri sebze ve meyvelerle kendi ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşlar, ürünlerin fazlasını satışa sunarak elde edecekleri gelirle aile bütçelerine de katkı sağlayacak.

Üreticilerden Ahmet Tutum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaktinin çoğunu bahçede geçirdiğini söyledi.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından bahçenin kendisine ücretsiz verildiğini ifade eden Tutum, şöyle konuştu:

"Bu arazide önceden ahırlar vardı, hayvanlara bakılıyordu. Buradaki ahırlar yıkıldı ve başka yere taşındı. Burası yaklaşık 2 yıldır kullanılmıyordu. Mayıstan itibaren bahçe yapılması için çalışmalar başlatıldı. Taşlar toplandı, gübreleme yapıldı, bahçenin etrafı kafes telle çevrildi. Kaymakamlık tarafından bizlere fide ve 8 bin 500 liralık damlama sulama sistemi yardımı yapıldı."

- "Meyve ve sebzeler yetişmeye başladı"

Gülcemal Perktaş ise Kaymakamlık ve Belediye sayesinde bahçelerinin olduğunu belirterek, "Bahçemize domates, biber, fasulye ektik. Zamanımızın çoğu burada geçiyor. Sabah ve akşamları gelip sebze ve meyveleri suluyorum. Ürün almaya başladık. Şu an çok memnunuz. Kaymakamımız sağ olsun, var olsun." dedi.

Şahin Toprak da bahçede vakit geçirmenin kendisine iyi geldiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
hobi bahçesi Ovacık Tunceli

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