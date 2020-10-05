HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeyi temizlerken yanarak hayatını kaybetti

Bahçeyi temizlerken yanarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 20:18 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi bahçeyi temizlemek için ateş yaktığı sırada giysilerinin tutuşması sonucu yanarak hayatını kaybetti.Olay, Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi Menteşeler mevkiinde meydana geldi.

Samsun’da bir kişi bahçeyi temizlemek için ateş yaktığı sırada giysilerinin tutuşması sonucu yanarak hayatını kaybetti.
Olay, Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi Menteşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damlataş Mahallesi’nde ikamet eden 73 yaşındaki Mustafa Yılmaz, kavak ağaçları bulunan bahçesini temizlemek için öğlen saatinde evinden çıktı. Yaprakları ve çalıları bir araya toplayıp yakan yaşlı adamın bir anda giysileri tutuştu. Alevler içinde kalarak yanan Mustafa Yılmaz feci şekilde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Yılmaz’ın bahçesinde yanmış halde cesedi bulundu. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
3 kilo altını çoraplarına saklamış! Arama sırasında bulundu3 kilo altını çoraplarına saklamış! Arama sırasında bulundu
İşte lokma tatlısı tarifi!İşte lokma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi
Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi
Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...
Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Kilis'te sınırdan giriş yapan şahsın ayaklarında 3 kilo altın tespit edildi
3 kilo altını çoraplarına saklamış! Arama sırasında bulundu
Bağcılar’da sokak ortasında silahlı saldırı
Bağcılar'da dehşet anları! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Bursa'da 5 katlı binada korkutan yangın
Bursa'da 5 katlı binada korkutan yangın
5 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
5 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 9 yıl sonra yakalandı
Eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 9 yıl sonra yakalandı
Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler
Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.