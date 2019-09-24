Bahis çetesinin lideri ve 12 kişi tutuklandı

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da yılda 95 milyon lira kazanan yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında çete lideri Akın Ölçen'in (38) de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Düğününe 2 gün kala gözaltına alınan çete liderinin kız kardeşi Gizem Ö. ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde paravan şirket kurup, 7 ayrı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Çete lideri Akın Ölçen'in, kazandığı paraları 488 kişinin hesap numaraları üzerinden KKTC ve Ukrayna'daki hesaplara aktardığı ortaya çıktı. 20 Eylül'de operasyon için düğmeye basan ekipler, çete üyesi 40 kişiyi gözaltına aldı.

Çete lideri Akın Ölçen'in evinde yapılan aramada, dolapta 500 bin TL ele geçirildi. Polis el konulan paraları uzun süre saymaya çalıştı. Paraları kurduğu paravan şirket üzerinden yönettiği ve tüm hesap kayıtlarını bilgisayara tek tek not ettiği ortaya çıkan Akın Ölçen'in evinde ayrıca 105 kişiye ait banka kartları, 100 sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yıllık 95 milyon TL kazandığı saptanan çete liderinin, hesaplarını kullandıran kişilere de ayda ortalama bin 500 ila 3 bin TL arasında ödeme yaptığı tespit edildi. Çete yöneticilerinden Ali G.'nin ise 7 cep telefonu olduğu belirlendi. Akın Ölçen, operasyonda 2 gün sonra düğünü olan kız kardeşi Gizem Ö. ile birlikte yakalandı. Gizem Ö.'nün bir dönem çetenin muhasebe hesaplarını tuttuğu bildirildi.

Gizem Ö. ve ağabeyi Akın Ölçen'in de aralarında bulunduğu 40 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çete lideri Akın Ölçen ile 13 adamı tutuklandı.

Gizem Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

