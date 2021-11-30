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Bahoz Erdal'ın koruması Mehmed kod adlı terörist yakalandı

30.11.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır polisi bir eve yaptığı operasyondan Şırnak’ta askeri üst bölgesine saldırı ve 2 askerin şehit edilmesi olaylarının yanı sıra ve terör örgütü PKK elebaşı Feyman Hüseyin’in koruması olduğu tespit edilen teröristi saklandığı evde yakaladı.

Bahoz Erdal'ın koruması Mehmed kod adlı terörist yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 2015 yılında Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim olan ve ardından pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılan Mehmed kod adlı terörist güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır’da bir eve yapılan operasyonda ele geçirilen dijital verilerde Bahoz Erdal kod adlı teröristbaşı Feyman Hüseyin ile fotoğrafları ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından izi tekrar sürüldü.

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OPERASYONDA KISKIVRAK YAKALANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından önceki gün bir eve düzenlenen operasyondan Mehmed kod adlı terörist kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Şırnak’ta çeşitli tarihlerde birçok askeri üst bölgesine yaptığı saldırılarda 2 askerin şehit edilmesi olayı ile Bahoz Erdal kod adlı PKK’lı teröristbaşı Feyman Hüseyin’in de korumalığını yaptığı tespit edilen Mehmed kod adlı terörist emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)

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