Bahreyn Kralı ABD'li komutan ile Körfez'deki gelişmeleri görüştü

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, ABD Donanması 5. Filosu Komutanı James Malloy'la Körfez'deki gelişmeleri görüştü.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Al Halife, ABD Donanması 5. Filosu Komutanı Malloy'la bir araya geldi.

ABD'nin Manama Büyükelçisinin de katıldığı görüşmede, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Körfez'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Malloy'un, iki ülke arasında askeri ve savunma alanında koordinasyonun güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi çabalarından memnuniyet duyduğunu aktaran Al Halife, "ABD yönetiminin, müttefik ve dost ülkelerle iş birliği içerisinde bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması ve uluslararası güvenlik ve barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığına işaret etti.

ABD Donanması 5. Filosu Komutanı Malloy'un da Körfez bölgesindeki mevcut durumla ilgili sunum yaptığı belirtildi.

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Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.