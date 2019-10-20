Bahreyn'deki güvenlik zirvesine İsrail de katılacak

KUDÜS (AA) - ABD öncülüğünde Körfez ülkelerinden Bahreyn'de düzenlenecek deniz güvenliği zirvesine İsrail'den de bir heyetin katılacağı bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonun haberine göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün ve yarın düzenlenecek deniz güvenliği konferansına İsrail'den resmi bir heyet iştirak edecek.

Adları açıklanmayan yabancı diplomatlara dayandırılan haberde, Bahreyn ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin bulunmadığı hatırlatılarak Tel Aviv yönetimini temsilen resmi bir heyetin Manama'daki zirveye katılmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yapıldı. Habere göre, iki günlük programın ana gündem maddesi "Umman Körfezi'ndeki İran tehdidi" olacak.

ABD'nin öncülüğünde düzenlenecek zirveye İsrail'in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'ın da katılacağı belirtildi.

Manama'daki zirvenin Polonya'nın başkenti Varşova'da şubat ayında yapılan ve İsrail ile birçok Arap ülkesini aynı masada buluşturan "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansın devamı olduğu dile getirildi.

- İsrail Dışişleri haberi yalanlamadı

İsrail Dışişleri Bakanlığından Kanal 13'e yapılan açıklamada haber yalanlanmazken söz konusu konferansın "Varşova sürecinin bir parçası" olduğu aktarıldı.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Körfez ülkeleri ile İsrail'in son yıllarda yakınlaşması dikkati çekiyor.

