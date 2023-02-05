HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahşiş için gelin arabasının önünü kesenler dikkat: Nitelikli yağma suçu oluşturabilir

Bahşiş için gelin arabasının önünü kesenler dikkat: Nitelikli yağma suçu oluşturabilir

05.02.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün konvoyundaki gelin arabasının önünü kesip bahşiş istemek, örf ve adet hukukunda yeri olan bir durum. Ancak son dönemlerde bahşiş isteyenlerin bahşiş alabilmek için gelin arabasında bulunan sağdıç, gelin veya damada karşı cebir ya da tehdit uygulandığı görülüyor. Bunu da yol kesmek suretiyle yaptıkları için yapmış oldukları eylemlerin nitelikli yağma suçuna vücut verebileceği öngörülüyor. Yağma suçunun ise 6 ila 10 yıl arasında hapis cezası bulunuyor.

Bahşiş için gelin arabasının önünü kesenler dikkat: Nitelikli yağma suçu oluşturabilir

Kayseri Barosu avukatlarından Emir Akpınar, trafikte sıkça karşılaşılan düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş istenmesinin örf ve adet hukuku çerçevesinde olduğunu ancak şahısların eylemi devam ettirdiği taktirde nitelikli yağma suçunun oluşabileceğini söyledi. Yağma suçunun tanımını yapan Akpınar, suçu işleyenlerin 6 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırıldığını söyledi.

Akpınar, "Yağma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde düzenlenmiştir. Bir başkasına kendisinin veya yakınlarının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak bir malı teslime veya malına alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ileride böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir. Mağdurun herhangi bir vasıtayla kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de yağma suçunda cebir sayılır. Nitelikli yağma suçunda; yağma suçunun silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koymak suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte yol kesmek suretiyle veya konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı var olan varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vaktinde işlenmesi halinde fail hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun işlenmesi sebebiyle ağırlaşmış hallerin gerçekleşmesi durumunda ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır" dedi.

bceb0b0c-f77e-4975-9b6e-1696ca101ec2

"NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNA VÜCUT VERECEKLER"

Trafikte sıkça görülen düğün konvoyunun önünün kesilerek bahşiş istenmesinin örf adet hukukunda yeri olduğunu ancak sadıç ve damadın talebi kabul etmemesiyle birlikte eylemde ısrar edilmesinin nitelikli yağma suçunu oluşturabileceğini aktaran Avukat Emir Akpınar, "Düğün konvoylarının, gelin arabalarının önünü kesmek suretiyle bahşiş talep edilmesi ülkemizde sıklıkla yaşanan örf, adet hukukunda yeri olan bir durumdur. Ancak bahşiş talebinde bulunan kimselerin bahşişi alabilmek adına gelin arabasında bulunan sağdıç, gelin, damat gibi kimselere karşı son dönemlerde cebir, tehdit uygulandığını görmekteyiz. Bunu da yol kesmek suretiyle yaptıkları için yapmış oldukları eylemlerin nitelikli yağma suçuna vücut verebileceğini öngörmekteyiz. Sonuç olarak gelin arabasının önünün kesildiği taktirde, örf ve adet hukuku çerçevesinde herhangi bir mahsur olmamakla birlikte devam eden eylemlerde bahşiş talebinin gelin, damat, sadıç tarafından kabul edilmemesi durumunda bahşiş isteyen kimseler eylemlerine devam etmemelidir. Devam ettikleri taktirde nitelikli yağma suçuna vücut vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan illerKar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan iller
CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisiCHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Anahtar Kelimeler:
bahşiş gelin arabası

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Türk futbolunu sallayacak iddialar!

Türk futbolunu sallayacak iddialar!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.