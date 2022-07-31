HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bahşişinin peşini bırakmayan davulcu ‘Kredi kartı geçerlidir’ deyip pos cihazı getirdi: "Şaka yapıyor sandım"

Bahşişinin peşini bırakmayan davulcu ‘Kredi kartı geçerlidir’ deyip pos cihazı getirdi: "Şaka yapıyor sandım"

31.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kardeşinin nişan töreninde halay çeken Mahfuz Taş’ın (28) yanına giden davulcu Taş'tan bahşiş isteyince ise ‘Çok bahşiş dağıttım, üzerimde kalmadı’ yanıtını aldı. Bunun üzerine davulcu, pos cihazı getirip ‘Kredi kartı geçerlidir’ diyerek bahşiş aldı. Yaşadığı olay karşısında şaşıran Taş, “Ben davulcu şaka yapıyor zannettim ama pos cihazını getirince kredi kartını çıkartıp temassız işlemle bahşiş verdim” şeklinde konuştu. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Adana'da bir kişi, kardeşinin nişan töreninde halay çekerken pos cihazıyla yanına gelen davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi. Şaşırtan olay ise şöyle gerçekleşti; Abdullah Taş (23) ile Elif (22), 5 Temmuz Cuma günü evlilik yolunda ilk adımı atarak merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde aile arasında bir törenle nişanlandı. Yüzüklerin takılmasının ardından misafirler halay çekerken, davulcu da halay çekenlerden bahşiş toplamaya başladı.

"KREDİ KARTI GEÇERLİDİR"

Halay sırasında Abdullah Taş’ın ağabeyi Mahfuz Taş’ın (28) yanına giden davulcu bahşiş istedi. Taş ise ‘Çok bahşiş dağıttım, üzerimde kalmadı’ yanıtını verdi. Bunun üzerine davulcu, pos cihazı getirip tekrardan Mahfuz Taş’ın yanına gitti ve ‘Kredi kartı geçerlidir’ diyerek tekrardan bahşiş istedi. Şaşıran Taş, kredi kartını çıkartıp temassız işlem yaparak bahşiş verdi.

AW679383_01 (1)

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Orkestra ekibi ise o anları görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

AW679383_07

Yok böyle düğün! Damat bir davulcu, bir zurnacı, bir halay başı olduYok böyle düğün! Damat bir davulcu, bir zurnacı, bir halay başı oldu

"TEMASSIZ İŞLEMLE BAHŞİŞ VERDİM"

Mahfuz Taş, davulcunun hamlesine çok şaşırdığını belirterek, “Kardeşimin nişanının olduğu gün çok fazla bahşiş verdim. Gecenin sonuna doğru davulcu tekrardan yanıma yanaştı ve halay esnasında önümde çalıp bahşiş istedi. Ben de üzerimde para kalmadığını gösterdim. O da bunun üzerine gidip pos cihazı getirdi. Ben şaka yapıyor zannettim ama pos cihazını getirince kredi kartını çıkartıp temassız işlemle bahşiş verdim. O anı da arkadaşlarımız videoya almış. Video hiç beklemediğimiz kadar sosyal medyada ilgi gördü” diye konuştu.

AW679383_06

"BUNDAN SONRA DÜĞÜNLERE POS CİHAZI İLE GİDERLER”

Görüntülerin ardından düğünlerde kredi kartıyla bahşişin önünün açılacağını belirten Mahfuz Taş, “Artık kimse günümüzde yanında nakit para taşımıyor. Bundan sonra davulcular düğünlere pos cihazı ile giderler” dedi.

AW679383_03

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece aniden oluyor, bütün evler sallanıyor! Gözlerine uyku girmiyorGece aniden oluyor, bütün evler sallanıyor! Gözlerine uyku girmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli oldu
Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyorYardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

Avrupa'da vahşet! Sokak satıcısını döverek...

Avrupa'da vahşet! Sokak satıcısını döverek...

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir

Para karşılığı yapıyordu! Maymuna el konuldu...

Para karşılığı yapıyordu! Maymuna el konuldu...

Saplantılı mimardan karşılık alamadığı avukata iğrenç mesajlar

Saplantılı mimardan karşılık alamadığı avukata iğrenç mesajlar

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.