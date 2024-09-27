Baht Oyunu'nun yıldızı Aslı Sümen Roma'da evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Miss Turkey 2017 yarışmasında tacın Itır Esen'den geri alınmasından sonra birinci olan Aslı Sümen, 2 yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da dünyaevine girdi.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl İngiliz sevgilisi Chris Bann'dan romantik bir evlilik teklifi almış ve bu teklifi kabul etmişti.

Sümen, İtalya'nın başkenti Roma'da Chris Bann ile hayatını birleştirdi. Ünlü oyuncu nikahından ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

BEĞENİ YAĞDI

Sümen, 895 bin takipçili hesabından yaptığı paylaşımlara; "O artık bir koca" notunu düştü. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmruna tutuldu.

Aslı Sümen'in nikah karelerine Cemre Baysel, Mine Tuğay ve Buçe Buse Kahraman gibi isimler güzel dileklerde bulundu.