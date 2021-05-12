Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığında düzenlenen toplantıda konuştu

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra sınırdaki Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçen Akar ve TSK komuta kademesi, sınır hattında ve ötesindeki harekat bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantıda bir araya geldi. Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alıp talimatlar veren Akar'a birlik komutanları, "Verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız." yanıtı verdi. Bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Akar, Türkiye’nin tüm gelişmeleri yakından takip ederek proaktif davrandığını ve gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini vurgulayan Akar, her geçen gün ilgi ve etki alanlarının genişlediğini, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade etti. Akar, şöyle konuştu: "Türk Silahlı Kuvvetleri egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere, hudutlarımızın, halkımızın, personelimizin güvenliği, asil milletimizin hak alaka ve menfaatini korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla karada, denizde, havada kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu da sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyi ile yurt içinde, Ege ve Doğu Akdeniz’deki yoğun faaliyetlere vurgu yapan, bunlarla birlikte Kıbrıs, Libya, Azerbaycan ve diğer coğrafyalarda dost ve kardeşlerin haklı davalarında onlarla birlikte olmaya devam ettiklerini aktaran Akar, Suriye’nin kuzeyinde 2016’dan bu yana yoğun faaliyetlerin sürdürüldüğünü anımsattı.