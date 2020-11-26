HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Akar'dan Batı'ya sert tepki: Suçu birbirlerine atma gayretindeler

Bakan Akar'dan Batı'ya sert tepki: Suçu birbirlerine atma gayretindeler

26.11.2020 14:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Akar'dan Batı'ya sert tepki: Suçu birbirlerine atma gayretindeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Batı'nın Türk gemisindeki skandal aramaya ilişkin açıklamalarıyla ilgili "Hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Akdeniz'deki Türk gemisine yönelik skandal aramayla ilgili Batı'dan gelen açıklamalara ilişkin "Hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler" dedi.

Bakan Akar açıklamasının devamında şunları ifade etti:

(Fransız Senatosu'nun kararı) Fransa'nın, Karabağ konusunda çözümün değil sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir.

(Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları: Acımız hiç dinmediÖldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları: Acımız hiç dinmedi
İşte astsubay başvuru şartları!İşte astsubay başvuru şartları!

En Çok Okunan Haberler

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Dikkat çeken 'Arınç' detayı: Erdoğan konuşurken Soylu not aldı

Dikkat çeken 'Arınç' detayı: Erdoğan konuşurken Soylu not aldı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Telefonundan çıkan videolar mide bulandırdı! Çocuk pornografisine 2 yıl hapis cezası

Telefonundan çıkan videolar mide bulandırdı! Çocuk pornografisine 2 yıl hapis cezası

Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları: Acımız hiç dinmedi

Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları: Acımız hiç dinmedi

Karantinadaki oğluna ekmek götüren baba, tedbirlere uymayanları görünce gözyaşlarını tutamadı

Etrafına baktı, görünce ağlamaya başladı

Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti

Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti

Bakan Koca'da açıklamıştı! Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Bursa'da polis alarma geçti kent ayağa kalktı! Kayıp kızlar saatler sonra bulundu

Bursa'da polis alarma geçti kent ayağa kalktı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.