Bakan Akar'dan Batı'ya sert tepki: Suçu birbirlerine atma gayretindeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Akdeniz'deki Türk gemisine yönelik skandal aramayla ilgili Batı'dan gelen açıklamalara ilişkin "Hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler" dedi.

Bakan Akar açıklamasının devamında şunları ifade etti:

(Fransız Senatosu'nun kararı) Fransa'nın, Karabağ konusunda çözümün değil sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir.

(Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz



