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Bakan Akar'dan flaş Gara açıklaması

23.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Bakan Akar'dan flaş Gara açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Gara'daki terör hedeflerine yönelik harekâtla ilgili, "PKK'nın hain yüzü görülmeden olayları başka yere taşımak tartışmayı çok yanlış yerlere götürür" açıklamasında bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara Harekâtı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, "Öncelikle herkesin görmesi gereken bir hadise, PKK'nın alçak yüzünün görüldüğüdür. PKK, büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 kardeşimizi, evladımızı şehit etti. Bunun görülmesi lazım" diyerek şunları kaydetti:

"PKK'nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yere taşımak, götürmek tartışmayı çok yanlış yerlere götürür. Silahlı Kuvvetlerimizin personeli, verilen görevleri başarılı şekilde yerine getirdiler. Burada asıl görülmesi gereken husus, işin özü, PKK'nın alçak yüzü.

PKK'nın kaçacak yeri kalmadığını, büyük bir panik içinde olduğunu, özellikle PKK'nın sözde başlarının bunu çok iyi anladığını, iki gece aynı yerde yatmadıklarını hepimiz biliyoruz. Bu mücadele devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bizler, Türk Silahlı Kuvvetleri azimle, kararlılıkla bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve inşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız."

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