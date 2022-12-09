Bakan Akar'dan Meclis'te sert konuşma: Bu yalandır, alçaklıktır

TBMM'de 2023 hazırlıkları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüde değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER SERT GEÇİYOR

Bakan Akar TSK, operasyonlar ve sınırlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, " İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ayrıca, "Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

