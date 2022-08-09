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Bakan Akar'dan 'operasyon' mesajı! "Kararlıyız"

09.08.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler Konferası'nda yaptığı konuşmada, Suriye'ye düzenlenecek olan olası operasyona ilişkin mesajlar verdi. Tek hedefin teröristler olduğunu ifade eden Akar, "Biz onlara karşı yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz. Terörü bitirmekte kararlıyız." dedi.

Bakan Akar'dan 'operasyon' mesajı! "Kararlıyız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katıldı. Bakan Akar burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek olan olası harekata ilişkin konuşan Akar, "Terörü bitirmekte kararlıyız" mesajını verdi.

Akar konuşmasında şunları söyledi:

Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslarası ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne haline gelmiş durumda.

Çok ciddi şekilde 'fake' (sahte) haberler çıkarılıyor. Afganistan'daki fotoğraf sanki bizdeymiş gibi gösteriliyor. Bizim tek amacımız hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak istiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığının bilinmesini istiyoruz.

jykm

SURİYE'YE OLASI HAREKAT VE TERÖR MESAJI

Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir. Biz terörist ile mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler. Biz onlara karşı yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz. Terörü bitirmekte kararlıyız. Kürtler bizim kardeşimiz. Araplar bizim kardeşimiz. Fakat içeride ve dışarıda bunu istismar edenler var, çarpıtanlar var.

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