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Bakan Akar duyurdu! Ukrayna'dan 3 ayda 7.7 milyon ton tahıl sevk edildi

16.10.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarından 3 aylık süre içinde toplam 345 gemi ile 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatı yapıldığını açıkladı.

Bakan Akar duyurdu! Ukrayna'dan 3 ayda 7.7 milyon ton tahıl sevk edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Tahıl koridoru için varılan mutabakatın temellerinin atıldığı Kalender Kasrı'ndaki görüşmenin ardından Akar ve Kubrakov Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne giderek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Bakan Akar, sözlerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek başladı.

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3 AYDA 7.7 MİLYON TON TAHIL SEVK EDİLDİ

Tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade eden Akar, "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi. Bu, memnuniyet verici bir sonuç" diye konuştu.

Bu başarılı sonucun alınmasında katkısı olanlara teşekkür eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki arkadaşlarımızın Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye bir bütün olarak yaptıkları bu çalışmaları hem insani hem de tarihi bir görev olarak görüyoruz. Tahıl sevkiyatının gerçekleştirilmesiyle birlikte ciddi şekilde tahıl fiyatlarının düştüğünü biliyoruz. Bu, Karadeniz tahıl inisiyatifi ile taraflar bir araya gelebildiler. Bizim dileğimiz, bundan sonra da diğer sorunların çözümünde bu yaptığımız çalışmanın bir model teşkil etmesidir."

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'ESİR DEĞİŞİMİ DE BU POLİTİKANIN BİR ÜRÜNÜDÜR'

Türkiye'nin her zaman komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı, barıştan ve istikrardan yana olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Aynı politikamızı şeffaf bir şekilde sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir an önce ateşkesin sağlanması ve sorunun diplomatik yol ve yöntemlerle çözümüne yönelik çabalarına dikkati çeken Akar, kendilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöndeki talimatları doğrultusundaki çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin kolaylaştırıcı tutumunu sürdürdüğünü, çalışmalarına olabildiğince dengeli ve itidalli olarak devam ettiğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Nasıl ki bu tutarlı politikamızı sürdürerek tahıl konusuna bir çözüm getirebildiysek, aynı şekilde esir değişimi de bu politikanın bir ürünüdür. Amacımız; bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle sorunun çözümü için çalışmaların sürdürülmesi, bu yöne gidilmesi, gerginliğin azaltılması ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeden insani yardımların da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır."

Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerinin sonunda tahıl koridorunun oluşturulmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ettiği Kubrakov'un bundan sonraki katkılarının önemine işaret etti. Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerine de yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.

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'CUMHURBAŞKANI SAYIN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da sözlerinin başında Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili taziye dileklerini ifade etti.

Kendisinin de bir madenci çocuğu olarak yaşananları çok iyi anladığını belirten Kubrakov hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Tahıl koridorunun oluşturulmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar'a teşekkür eden Kubrakov, "Söz konusu tahıl inisiyatifinin başarısıyla sevkiyatı yapılan tahıl miktarı 8 milyon tona yaklaştı. Bu inisiyatifin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inisiyatifle dünyadaki tahıl fiyatları arasındaki bağlantıyı anlıyoruz" diye konuştu.
Söz konusu inisiyatifin başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını da bildiren Kubrakov, "Özellikle esir değişimi konusunda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Katkılarınız çok önemliydi, zaten bu katkılar sayesinde bu değişim gerçekleşti" dedi.

Kubrakov ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Ukraynalı personelle bir araya gelen Bakan Akar daha sonra Merkez'de görevli Rus personeli de ziyaret ederek bilgi aldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Hulusi Akar tahıl
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