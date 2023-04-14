Bakan Akar'ın 'komplo' sorusu gündem oldu! İMECE'nin fırlatılmasına ramak kalmıştı, 3. defa ertelenmesi kuşku uyandırdı

Geri sayım başladı, nefesler tutuldu, İMECE'nin fırlatılmasına yarım dakikadan az süre kala gelen SpaceX tarafından gelen uyarıyla uydunun bu sabah 09.48'de planlanan fırlatılması iptal edildi. Daha önce de 2 kez hava muhalefetinden ertelenen fırlatmada yeni hedef ise yarın 09.47 oldu. Fırlatmanın ertelendiği anlarda ise dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

HEM UZAY ÜSSÜNDE VE HEM TÜBİTAK'TA HAZIRLIKLAR TAMAMDI

İMECE'nin, daha önceki 2 ertelemenin ardından bugün Türkiye saati ile 09.48’de ABD’deki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması planlandı. Hem Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde hem de fırlatmanın izleneceği Ankara’daki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde son hazırlıklar yapıldı. Fırlatma için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hazır bulundu.

RÜZGAR ENGELİ

Konuşmaların ardından fırlatmaya 27 saniye kala ABD'deki uzay üssünden rüzgar nedeniyle erteleme bilgisi geldi. Daha önce 2 kez ertelenen fırlatma bir kez daha ertelenmiş oldu.

3. KEZ ERTELENİNCE... "KOMPLO OLABİLİR Mİ?"

Ertelenme bilgisi geldiğinde Bakan Akar, yanında oturan Bakan Varank'a dönerek dikkat çeken bir soru yöneltti. Akar, Varank'a "Burada bir komplo düşünebilir miyiz?" diye sordu.

VARANK: GEÇ OLSUN GÜÇ OLMASIN

Fırlatma ertelendikten sonra açıklama yapan Bakan Varank, "Hava muhalefeti sebebiyle bugünkü fırlatma da ertelendi. İnşallah en kısa sürede uydumuzu yörüngesinde görmek istiyoruz. Şu anda buruk bir an yaşıyoruz; ama geç olsun güç olmasın diyelim. İnşallah bir sonraki fırlatmada havanın müsait olduğu bir durumda uydumuzu uzaya göndermiş olacağız. Tüm Türkiye’ye selamlarımızı söylüyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler diyoruz" dedi.

YENİ HEDEF YARIN 09.47

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatmayı 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle ertelediğini bildirdi. SpaceX'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatma operasyonu için Türkiye saati ile yarın 09.47'nin hedeflendiği, fırlatma tarihi ile ilgili gelişmeler olduğunda yeniden bilgi paylaşılacağı kaydedildi.

(DHA)