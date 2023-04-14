HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Akar'ın 'komplo' sorusu gündem oldu! İMECE'nin fırlatılmasına ramak kalmıştı, 3. defa ertelenmesi kuşku uyandırdı

Bakan Akar'ın 'komplo' sorusu gündem oldu! İMECE'nin fırlatılmasına ramak kalmıştı, 3. defa ertelenmesi kuşku uyandırdı

14.04.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli ve milli uydu İMECE'nin fırlatılmasına saniyeler kala ertelenmesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da da soru işaretleri yarattı. Daha önce 2 kez olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen fırlatma bugün aynı nedenle 3. kez gerçekleşemedi. Erteleme kararının bildirilmesinin ardından Bakan Akar'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sorduğu soru gündem oldu.

Geri sayım başladı, nefesler tutuldu, İMECE'nin fırlatılmasına yarım dakikadan az süre kala gelen SpaceX tarafından gelen uyarıyla uydunun bu sabah 09.48'de planlanan fırlatılması iptal edildi. Daha önce de 2 kez hava muhalefetinden ertelenen fırlatmada yeni hedef ise yarın 09.47 oldu. Fırlatmanın ertelendiği anlarda ise dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

HABER.00_00_36_55.Still049

HEM UZAY ÜSSÜNDE VE HEM TÜBİTAK'TA HAZIRLIKLAR TAMAMDI

İMECE'nin, daha önceki 2 ertelemenin ardından bugün Türkiye saati ile 09.48’de ABD’deki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması planlandı. Hem Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde hem de fırlatmanın izleneceği Ankara’daki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde son hazırlıklar yapıldı. Fırlatma için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hazır bulundu.

HABER.00_00_24_45.Still047

RÜZGAR ENGELİ

Konuşmaların ardından fırlatmaya 27 saniye kala ABD'deki uzay üssünden rüzgar nedeniyle erteleme bilgisi geldi. Daha önce 2 kez ertelenen fırlatma bir kez daha ertelenmiş oldu.

HABER.00_00_15_29.Still048

3. KEZ ERTELENİNCE... "KOMPLO OLABİLİR Mİ?"

Ertelenme bilgisi geldiğinde Bakan Akar, yanında oturan Bakan Varank'a dönerek dikkat çeken bir soru yöneltti. Akar, Varank'a "Burada bir komplo düşünebilir miyiz?" diye sordu.

HABER.00_00_00_00.Still046

VARANK: GEÇ OLSUN GÜÇ OLMASIN

Fırlatma ertelendikten sonra açıklama yapan Bakan Varank, "Hava muhalefeti sebebiyle bugünkü fırlatma da ertelendi. İnşallah en kısa sürede uydumuzu yörüngesinde görmek istiyoruz. Şu anda buruk bir an yaşıyoruz; ama geç olsun güç olmasın diyelim. İnşallah bir sonraki fırlatmada havanın müsait olduğu bir durumda uydumuzu uzaya göndermiş olacağız. Tüm Türkiye’ye selamlarımızı söylüyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler diyoruz" dedi.

123

YENİ HEDEF YARIN 09.47

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatmayı 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle ertelediğini bildirdi. SpaceX'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatma operasyonu için Türkiye saati ile yarın 09.47'nin hedeflendiği, fırlatma tarihi ile ilgili gelişmeler olduğunda yeniden bilgi paylaşılacağı kaydedildi.

(DHA)

Uzay yolculuğu saniyeler kala ertelendi Uzay yolculuğu saniyeler kala ertelendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD duyurdu! Adana'da korkutan depremAFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem
İşte cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası!İşte cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası!
14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar imece

En Çok Okunan Haberler

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı: Bebeğin babası...

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı: Bebeğin babası...

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...

"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi

"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi

İlginizi Çekebilir

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.