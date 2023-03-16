Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, AK Parti'den 28. dönem milletvekili aday adaylığı için emekli oldu

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere kısa süre kaldı. Siyasette seçimlere ilişkin hazırlıklar da son hız devam ediyor. Gündemdeki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları, yerini milletvekili adaylarının kim olacağı konusuna bıraktı. Siyaset gündeminde her geçen gün bu doğrultuda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başlayan istifasına ilişkin sürecin 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona ereceğini açıkladı.

BAKAN AKAR'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GÖREVİNİ BIRAKTI

Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanlığı'nda Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, görevini bıraktı.

AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

40 seneyi aşkın süredir devam ettiği mesleğine üniformasını çıkararak son veren Albasan, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulundu.

REMZİ ALBASAN KİMDİR?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başladığı özel kalem müdürlüğü görevine, 7 yıldır devam eden Tuğgeneral Albasan, astsubay olarak TSK'da başlayan meslek hayatına 1993'te subay olarak devam etti. Albasan, 2018 yılının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında generalliğe terfi ettirildi. TSK'da birçok önemli görev üstlenen Tuğgeneral Albasan, 'Ortadoğu'da Türk Askeri Misyonu' isimli kitabında Orta Doğu'nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçiğin teröristlere karşı mücadelesini ve Türk askerinin bölgedeki misyonunu anlattı. (DHA)



