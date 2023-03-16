Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan iddiası kulisleri hareketlendirmişti! AK Partili Numan Kurtulmuş canlı yayında nokta koydu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te "Özel Röportaj" programında Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, ittifak görüşmelerinin sürdüğü Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR'la ilgili son durumu açıkladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı iddialarına da yanıt veren Kurtulmuş, tartışmalara noktayı koydu. Kurtulmuş ayrıca AK Parti'de 'üç dönem kuralı'nın uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili de önemli ifadeler kullandı.

İşte AK Partili Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

DEPREM BÖLGESİNDE SEL FELAKETİ

Öncelikle yaşadığımız bu süreç asrın felaketi olarak nitelendi. Son derece öneli bir faciayla karşı karşıya kaldık. 50 bine yakın vatandaşımız şehit oldu. Büyük can kayıpları oldu. Depremin yaraları sarılırken selle yıkım oldu. 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız.

"AFETLER SİYASİ MALZEME YAPILMAMALI"

Şarkılı türkülü bir kampanya olmayacak. Afetleri siyasi malzeme olarak kullanılmaması lazım. Eleştirilere açığız ama bunlar siyasi malzeme değil. İlk andan itibaren bütün devlet kurumları oralara ulaşmak için gayret gösterdi. Samimiyetle sahada çalışılıyor.

Eksiklikler var, iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu bir milli meseledir. Siyasi tartışmanın konusu değildir. Antakya'da insanın içi kan ağlıyor. Binaların bir kısmı olduğu yerde yan yatmış, bazıları yıkılmış.

HATAY VALİSİ'NİN ADAY ADAYLIĞI

(Hatay Valisi'nin aday adaylığı) Rahmi Doğan ilk andan itibaren depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için mücadele etmiş birisidir. Aday olma hakkını kullanmıştır.

"BİRİNCİ MESELEMİZ YAŞANAN FELAKET"

Birinci meselemiz yaşadığımız felaketin sonuçlarının süratle ortadan kaldırılmasıdır. Bakan arkadaşlarımızın her birisi, STK'lar, gönüllüler canhıraş bir çalışmanın içindeler. Başvuruları yeni almaya başladık. Odak noktamız demokratik standartları yüksek bir seçim yapacağız, millet kararını verecek.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

YSK ilanını verdi. Depremzedeler seçim günü bulundukları yerde oy kullanabilir. Bizim Türkiye demokrasisi olarak övündüğümüz konulardan birisi seçime yüksek katılımdı. Vatandaşlarımız gittikleri yerde oylarını kullanabileceklerdir.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Yeniden Refah ve HÜDA PAR ile görüşmeler sürüyor. Cumhur İttifakı'nın kurulduğu günden bu yana hiçbir zaman pazarlık masası olarak görülmedi. Ortak hedeflerde buluşuldu. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı hedefiyle bir araya gelindi.

Şu cumhurbaşkanı yardımcısı olacak vs. bir takım koalisyon pazarlıkları olmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu asla bir koalisyon pazarlı değildir, asla olmayacaktır. Bundan sonra yeniden katılacak partiler de bu ittifaka oy verecekleri zaman, biz ortak hedeflerde bir araya geleceğiz.

Şu anda yeniden tesis edilmiş, bir merkez siyaseti var. Bunun gövdesi de AK Parti'dir. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili 'ben de varım diyen' ve ilkeler bunu ilkeler bazında ifade eden herkese kapılar açıktır.

Yeniden Refah Partisi kendi politikası olan bir siyasi partidir. Görüşlerine saygı duyarız. Burada bir koalisyon protokolü hazırlanıyor değildir. Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açmak için arkadaşlarımız kararını vereceklerdi.

SİYASETTE 6284 TARTIŞMASI

Bu konuların tartışıldığı bir zemin yok. Partilerin seçime yönelik bir ittifak çalışması içindeyiz. Bu partilerden de olumlu yaklaşımlar görüyoruz. AK Parti'ni tavrı, tarzı bellidir. Kadının her türlü tehlikeden uzaklaşması için her türlü tedbiri alırız. Programımız ortadadır. Bu konular AK Parti'nin gündemi değildir, bu seçimin gündemi değildir. Yeniden Refah ile bu görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını bekliyorum.

ÜÇ DÖNEM KURALI

Üç dönem kuralını önemsiyoruz. Kararı verecek olan Cumhurbaşkanımızdır. Çok dinamik parti teşkilatlarımız var. Biz sadece siyaset yapmak yerini 350 tane milletvekilinde ibaret görmüyoruz. Sonuçta MYK ve Cumhurbaşkanımız karar verecek.

BAŞKAN YARDIMCISI SAYISI, BAHÇELİ İDDİASI

Bunların hepsi kulistir, yani dedikodudur. Şu anda tek bir önceliğimiz var. Cumhurbaşkanımızın açık ara tekrar seçilmesidir. 14 Mayıs seçimi Türkiye'nin önünü açacaktır.

MİLLET İTTİFAKI'NDA 'İYİ PARTİ' ÇATLAĞI

Ben prensip olarak elimin uzanmadığı yere dilimi uzatmam. Gönül arzu eder ki oradaki tartışmaların şeffaf bir şekilde yansıtılması. Oradaki sorun aday belirleyememek değildi, ortak fikir etrafında bir araya gelemiyorlar.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ FORMÜLÜ

Bu ilan ettikleri adayın elini zayıflatır. Bizim başkan adayımız yetmiyor, paket halinde kabul edin demektir.

SEÇİM BEYANNAMESİ

Seçim beyannamesi bitmek üzere. Önceliğimiz afet risklerinin azaltılması. Milletin adamı olan, güçlü isimlerle yola devam etmek zorundayız. Biz kendimize bakıyoruz, karşı tarafı takip ediyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ZİYARETİ

Başından beri söylediğimiz bir şey var. HDP'nin olmadan Kılıçdaroğlu'nun yarışı ortak olması söz konusu olamaz. Görünürde konuşmasalar bile HDP ile o masada olduğu gerçeği var. Fiilen olmasa da ruhen oradaydı. HDP'nin oyunu almadan yarışa ortak olmaları mümkün değildir. Bu ziyaretle masada var olan birliktelik, resmen ilan etmiş olacak.

