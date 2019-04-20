Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu menfur saldırılar bizleri yıldırmayacak, TSK kendisine tevdi edilen görevleri artan azim ve kararlılıkla yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bitme noktasına gelen terör örgütü, Berat Kandilinde üs bölgemize saldırarak ne kadar hain ve kalleş olduğunu gösterdi.

Bu menfur saldırılar bizleri yıldırmayacak, TSK kendisine tevdi edilen görevleri artan azim ve kararlılıkla yerine getirecektir.

