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Bakan Akar Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Akar, "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek" ifadesini kullandı.

Bakan Akar Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerini sürdürüyor.

Irak sınırındaki Düğündağı Üs Bölgesinde, faaliyetler hakkında bilgi alan Akar, ardından açıklamalarda bulundu.

Akar, 16 Haziran 2020'de başlayan Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarının 48 gündür başarıyla devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar icra edilen operasyonlarda, bölgedeki tüm hakim arazi kesimlerinin kontrol altına alındığını belirten Akar, teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Bu operasyonlar sırasında teröristlerin bütün inlerine girildiğini, bölgedeki mağara, sığınak, barınakların tek tek kontrol edildiğini vurgulayan Akar, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar yapılan operasyonlarda, 83 terörist etkisiz hale getirildi, 359 mayın/EYP, 267 sığınak ve barınak tespit edildi, bu sığınak ve mağaralarda 13 adet AT-4 Tanksavar füzesi, 2 adet güdümlü füze, 15 adet Doçka, 88 AK-47 piyade tüfeği ve 299 el bombası başta olmak üzere çok miktarda silah/mühimmat ele geçirildi."

"TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Son olarak dün, teröristlerin Haftanin'de uzun süredir üslenmiş oldukları Pirbela Bölgesi'ne yönelik operasyonun başarıyla icra edildiğini bildiren Akar, "Bu operasyon sırasında teröristlerin büyük bir bölümü etkisiz hale getirilmiştir. Bunların sözde yönetici grubu da bu operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 5'inin cesetlerine ve silahlarına ulaşılmıştır. Diğerlerinin de cesetlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirileceği değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Operasyon sırasında Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehit olduğunu hatırlatan Akar, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek. Ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadelemiz aralıksız devam edecek ve inşallah biz burada bu teröristleri etkisiz hale getirmek suretiyle asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Amacımız, gayretimiz budur, buna çalışıyoruz. Şu anda milletimizin sevgisinden, güveninden ve duasından aldığımız ilhamla Mehmetçik 'gece gündüz' demeden bu faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu faaliyetlerde en son terörist etkisiz hale getirilmek suretiyle faaliyetlerimizin tamamlanmasına gayret göstermekteyiz. Şu anda karada, denizde, havada, Irak'ın kuzeyinde görevleri başında olan, gerçekten zor arazi ve hava koşullarında büyük bir fedakarlık ve kahramanlık göstererek faaliyetlerini sürdürmekte olan tüm silah arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."

YÜKSEKOVA'DA BİRLİK ZİYARETİ

Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra helikopterle Hakkari Yüksekova'ya geçti.

Bakan Akar, burada 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulunup, komutanlarla bir araya geldi.

Akar'a, Komutanlıktaki harekat merkezinde, bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin sunum yapıldı.

AA

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