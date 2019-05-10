Bakan Akar, Suriye sınır hattında (3)

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN ŞEHİT ALİ ÇEKER'İN AİLESİNE ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Kırıkhanlı Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker'in baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehitler için duaların okunduğu ziyarette Bakan Akar, şehit ailesinin acılarını paylaşıp, ülkenin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya hiçbir gücün başaramayacağına vurgu yaptı. Bakan Akar, vatanın savunması uğruna canlarını veren tüm şehitlere, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, gazilere ise acil şifalar dileklerinde bulunup, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olacaklarını ifade etti.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)

FOTOĞRAFLI



