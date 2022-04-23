HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü! 'Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek'

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü! 'Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek'

23.04.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti. Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü! 'Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek'

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede Hulusi Akar, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtildi. TSK'ye ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

''TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK''

Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili vekiller tepki gösterdi! Kılıçdaroğlu Mecliste konuştu: Bu baskıcı dönemin...AK Partili vekiller tepki gösterdi! Kılıçdaroğlu Mecliste konuştu: Bu baskıcı dönemin...
Yeniden ziyarete açıldı... Kuyruk 06:00’da başladıYeniden ziyarete açıldı... Kuyruk 06:00’da başladı
2021 yazı en sıcak mevsim oldu!2021 yazı en sıcak mevsim oldu!
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün!

Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün!

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Köylülerin kâbusu oldu! 10 milyon liralık vurgun

Köylülerin kâbusu oldu! 10 milyon liralık vurgun

Küçük kıza tecavüz edip kaçıran 65 yaşındaki adam yakalandı

Küçük kıza tecavüz edip kaçıran 65 yaşındaki adam yakalandı

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

İlginizi Çekebilir

Üçlü ilişkilerini anlattı! “Tanrı’nın istediği gibi...”

Üçlü ilişkilerini anlattı! “Tanrı’nın istediği gibi...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “Çılgın bir bağımlıydım”

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “Çılgın bir bağımlıydım”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.