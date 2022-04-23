Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü! 'Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek'

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede Hulusi Akar, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtildi. TSK'ye ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

''TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK''

Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

(AA)

