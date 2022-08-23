Bakan Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin arasında kritik görüşme

MSB, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 23 Ağustos 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı" açıklamasını yaptı.
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