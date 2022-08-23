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Bakan Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin arasında kritik görüşme

23.08.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Bakan Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin arasında kritik görüşme

MSB, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 23 Ağustos 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı" açıklamasını yaptı.


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Hulusi Akar
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