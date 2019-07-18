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Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

HATAY (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Sınır birlik komutanları ile bir araya gelen Bakan Akar, inceleme ve denetlemeleri kapsamında Altınözü ilçesindeki Kıyıgören Hudut Karakolu’na da gitti. Karakol komutanının verdiği hudut tekmilinin ardından tören mangası ile karşılanan Bakan Akar, karakoldaki nöbet kulesine de çıktı. Faaliyetlere ilişkin bilgi verilen Bakan Akar, bölgeyi inceledi. Askerlerle sohbet eden Bakan Akar ve komutanlar öğle yemeğini de Mehmetçik’le karavanadan yedi.
BARINMA MERKEZİNE ZİYARET
Bakan Akar ve komutanlar, buradaki incelemelerinin ardından Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’ne geçti. Çalışmalar hakkında bilg iverilen Bakan Akar, sağlanan hizmetleri de yerinde inceledi. Önce sağlık merkezini gezen Bakan Akar ve komutanlar, ardından Yetim Merkezi’ne geçti. Verilen eğitime ilişkin bilgi alan Bakan Akar, çocuklarla sohbet ederek onlara çikolata verdi. Anaokulundaki çocukları da seven Bakan Akar, kamptaki Suriyelilerle de görüştü.
Suriyeliler gösterilen misafirperverlikten dolayı Bakan Akar’a teşekkür ederken, Bakan Akar da “Bir an önce bölgede huzuru ve sükunu sağlayacağız, herkesin çoluğu, çocuğuyla evlerine rahat ve huzur içinde dönmesini ve yaşamasını sağlayacağız” dedi.
Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesi daha sonra Apaydın Geçici Barınma Merkezi’ne geçerek, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı, merkezde kalan Suriyelilerle sohbet etti. Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi daha sonra Hatay Valiliği'ni de ziyaret etti.

FOTOĞRAF

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırındaBakan Akar ve komutanlar Suriye sınırındaBakan Akar ve komutanlar Suriye sınırındaBakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

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