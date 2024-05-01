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  4. Bayram günü çalışan işçiler ölümden döndü: İnşaatta panik dolu anlar kameraya yansıdı

Bayram günü çalışan işçiler ölümden döndü: İnşaatta panik dolu anlar kameraya yansıdı

01.05.2024 16:54
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Kocaeli'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çalışan işçiler talihsiz bir kaza geçirdi. İnşaatta çalışan işçiler demirlerin altında kalınca panik dolu anlar yaşandı. Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Bayram günü çalışan işçiler ölümden döndü: İnşaatta panik dolu anlar kameraya yansıdı

Körfez ilçesindeki bir gübre fabrikası inşaatında betonarme demir kalıbı devrildi. Korkunç olay sonucunda 3 işçi yaralandı. Demirlerin altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarıldı.

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YARDIMLARINA MESAİ ARKADAŞLARI KOŞTU

Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi’nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi.

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3 işçi demirlerin altında kalırken, mesai arkadaşları yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi İnşaat
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