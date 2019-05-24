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Bakan Akar'dan 'NATO' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 14:11 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok. Bu konuda biz karargah çalışmalarından, tatbikatlara veya fiili görevlere olsun, Afganistan'dan Adriyatik'e kadar görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz" dedi.
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Anadolu Ankası Tatbikatı'nın kapanış törenine katıldı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikata katılan personele hitap eden Bakan Akar, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında yaşanan sıkıntıların fedakarca yapılan çalışmalar sonucunda aşıldığını belirtti. Akar, "FETÖ ile mücadele bitmedi, devam ediyor. Yeni bilgiler, belgeler çıktıkça yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir tempo ve kararlılıkla devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 780 bin kilometrekare vatan toprakları, 462 bin kilometrekare mavi vatan ve bunların semalarında görevlerini eksiksiz, aksaksız yerine getirdiğini kaydetti.
NATO MESAJI
Bakan Akar, sadece milli görevleri değil aynı zamanda NATO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara karşı yaptıkları taahhütleri de eksiksiz yerine getirildiğini kaydederek, şunları söyledi:
"Türkiye'nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok. Bu konuda biz karargah çalışmalarından, tatbikatlara veya fiili görevlere olsun, Afganistan'dan Adriyatik'e kadar görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı' içinde ülkemizin ve milletimizin birliğini, bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını korumak ve kollamak için gece- gündüz, yağmur- çamur, dağ- bayır demeden kendilerine verilen görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirdi, getirmeye devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerimize olan sevgisi, güveni, duası bizler için ilham kaynağı. Ülkemizin, milletimizin bize olan güvenine layık olabilmek için gece-gündüz demeden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, çalışacağız."
Konuşmasının ardından katılımcı ülkelerin temsilcilerine belgelerini veren Bakan Akar, daha sonra tatbikata katılan uçak ve helikopterlerin tören geçişini uçuş kulesinden takip etti. Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan ve Romanya'dan unsurların katıldığı tatbikatla, personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecinin denenmesi ve geliştirilmesi, muharebe ortamında personel kurtarma görev kuvveti unsurları ile jet, komuta kontrol uçağı, insansız hava araçları ve helikopter pilotlarının çalışabilirliğinin denenmesi amaçlandı. Hayatta kalma ve kaçma kurtulma usullerinin geliştirilmesiyle uçucuların eğitim seviyelerinin de artırılmasının hedeflendiği tatbikatta, personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana dayalı hedefleme gibi görevler de jenerik senaryolar dahilinde yapıldı.

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