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Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:38 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit düşen Topçu Uzman Çavuş, Nihat Akcalı'nın ailesine başsağlığı diledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit düşen Topçu Uzman Çavuş, Nihat Akcalı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yayımlanan başsağlığı mesajında Akar, "Silah arkadaşımız, 26 Nisan 2019 tarihinde araç kazası nedeniyle şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

Akar'ın mesajı ile eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın fotoğrafı da paylaşıldı.

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