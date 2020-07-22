Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması! Staj başvurusu nasıl yapılır?

Staj başvurusu nasıl yapılır sorusu çok sayıda üniversite öğrencisinin aklını karıştıran konuların başında geliyor. Özellikle staj başvuruları 2020 yılında gerçekleşen pandemi nedeniyle biraz daha zorlaştı. Öğrenciler staj imkanı bulmakta zorlanmaya başladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda; bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kuruluşlar ve özel sektördeki gönüllü işverenlerin iş birliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığının da destekleriyle üniversite öğrencileri için Staj Seferberliği Programı hazırlandı. Programın detayları www.yetenekkapisi.org adresinden paylaşıldı. Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak, staj seferberliği programını Twitter hesabından "tam gençlerimize göre" mesajıyla paylaştı. Staj seferberliği staj başvurusu Staj seferberliği uygulaması; öğrencilerin alanlarında uzmanlık kazanmaları için üniversitede staj yapmaları gerekliliğinden doğdu. Bu sene pandemi sebebiyle öğrenciler staj imkanı bulma konusunda zorluk yaşadığı için “staj mezuniyetine engel olmasın” düşüncesinden yola çıkılarak örgün eğitimdeki lisans programlarının son sınıflarına geçen öğrenciler için staj imkanı tanımaya odaklanıldı. Staj imkanı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de geçerli olacak.

Staj seferberliği doğrultusunda staj başvurusu 2020 nasıl yapılır sorusunun cevabı da merak ediliyor. Başvuru değerlendirmeleri; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince liyakat esasına dayanılarak ve objektif yöntemlerle gerçekleştirilecek. Öğrencilerin liseden lisans son sınıfa dek yaptıkları tüm çalışmalar ve performansları göz önünde tutulacak. Staj seferberliği staj başvuruları ilk etapta Kovid-19 sebebiyle staj imkanı bulmakta zorlanan öğrencilere destek olmayı amaçlarken uzun vadede çok daha kapsamlı imkanlar tanıma amacı taşıyor. Staj başvurusu uygulamasıyla uzun vadede staj imkanının zorunlu staj gerektiren bölümlerden tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra kamu ve özel sektör staj imkanlarının bütün üniversiteli gençlerin ulaşabileceği bir hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Şeffaf değerlendirme yöntemleriyle kariyer imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması amaçlanırken üniversite öğrencilerinin kurum kurum ve kuruluşlarındaki faaliyetleri çok daha yakından tanımalarının sağlanması da bekleniyor.