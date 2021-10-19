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  4. Bakan bir daha baktı! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi

Bakan bir daha baktı! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi

19.10.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Gemi Yanaşma İskelesi’ne 3 büyük lüks yat ardı ardına demirledi. Lüks yatları görenler dakikalarca bakarken, her yatın üzerindeki helikopterler ise dikkatlerden kaçmadı.

Bakan bir daha baktı! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi

4 aydır Bodrum’da bulunan Rus milyarder Andrei Skoch’un 400 milyon dolar değerindeki 100 metre uzunluğundaki mega yatı "Madame Gu", ilçe merkezindeki Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. İçerisi adeta mini bir sarayı andıran 6 kabinli yatın üzerinde bir helikopter pisti de bulunuyor. Yatta ayrıca jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı bir garaj bulunuyor. Yata yakıt ikmali yapılacağı ve yarın ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

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FLYING FOX İHTİŞAMIYLA BÜYÜLEDİ

Önceki yıl Amazon’un sahibi ünlü milyarder Jeff Bezos’un kiralayıp Bodrum ve Muğla koylarını gezdiği yat Flying Fox da geçen hafta Bodrum’a gelmişti. Bir haftadan beri Bodrum koylarını gezen yat, Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. 136 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı yat, motor yatların uzunluk sıralamasına göre 18'inci sırada yer alıyor. Üzerindeki 2 helikopter pistinde 1 helikopterin bulunduğu mega yatta SPA, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları ve sinema imkanı bulunuyor. Haftalık kirası 3 milyon avro olan yatın pazar gününe kadar Gemi Yanaşma İskelesi’nde olacağı belirtildi.

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DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARIN GÖZDESİ YENİDEN BODRUM'DA

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin gözdesi olan mega yat “Cloudbreak” ise her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçeye geldi. Üzerinde helikopter de bulunan 72 metre uzunluğundaki 200 milyon dolarlık yatta havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu gibi imkanlar yer alıyor. 22 mürettebatın bulunduğu yatta aynı anda 40 kişi konaklayabiliyor. Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen ve çelik gövdesi, alüminyum üst yapısıyla dikkati çeken yata yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Bodrum
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