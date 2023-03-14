Bakan Bozdağ onayladı! Yunan hükümlü Dimitrios Nalmpantis Yunanistan'a iade edilecek

Yunanistan'da 1 Mart'ta 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in Türkiye'de uyuşturucu suçundan yükümlü babası Dimitrios Nalmpantis'in Yunanistan'a iadesi onaylandı.

Ölen makinist Nikos Nalmpantis

ÜLKESİNE NAKLİNİ İSTEDİ

Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi. Yunanistan makamları da Nalmpantis'in bu talebini kabul etti.

BAKAN BOZDAĞ ONAYLADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı.

Nalmpantis'in Yunanistan'daki cezaevine naklinin bugün yapılması bekleniyor.



Kaynak: AA

