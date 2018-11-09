BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

ANKARA (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu bugün akşam saatlerinde de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.
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