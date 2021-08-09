Bakan Pakdemirli duyurdu: Milas ve Köyceğiz dışında tüm yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin sosyal medyada hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanları Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 9, 2021

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: 34 MİLYON 596 BİN LİRALIK ZARAR TESPİTİ YAPILDI

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

(Antalya) Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir.

AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak.

(Antalya'daki yangınlar) 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı.

Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak.

93 araç hasar gördü, bunun 16'sı traktör, 4'ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek.

Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız.

20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerin yeniden tesisi yapılacak.

Detaylar geliyor...

